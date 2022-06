Ballottaggi, San Salvo, Emanuela De Nicolis sindaco

Emanuela De Nicolis è il nuovo sindaco di San Salvo. Sostenuta dalle liste San Salvo Città Nuova, Lista Popolare, San Salvo E', Noi San Salvo, ed espressione dell'amministrazione uscente guidata per dieci anni da Tiziana Magnacca, De Nicolis raccogliendo 5.001 preferenze, pari al 51,18%, ha battuto Fabio Travaglini che ha avuto 4.770 voti pari al 48,82%: Travaglini era sostenuto da Partito Socialista Italiano, Più San Salvo, Azione Politica, Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratico.

Nessun apparentamento c'è stato con l'altro candidato sindaco, Giovanni Mariotti, sostenuto dalle liste Cambiano San Salvo, Avanti San Salvo, Democratici per San Salvo.

"È un risultato atteso, però fino all'ultimo incerto per cui siamo molto felici - ha commentato De Nicolis - La città ha premiato la continuità, la squadra coesa e compatta, che ha dimostrato di saper fare e di saper amministrare, e soprattutto di essere unita da determinati valori. Ripartiamo dalle tante cose che erano in programma, tanti progetti già finanziati per cui sarà semplice rimettersi al lavoro. Quanto alla formazione della giunta, il bacino elettorale di ogni candidato sarà molto importante, ma anche le competenze di ognuno di loro".