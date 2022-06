Ballottaggio, A Ortona confermato il sindaco uscente Leo Castiglione

Leo Castiglione si conferma sindaco di Ortona con 5.663 preferenze, pari al 51,11%, superando al ballottaggio Ilario Cocciola che ha totalizzato 5.416 voti pari al 48,89%.

Nel primo turno Castiglione, che ha guidato l'amministrazione comunale negli ultimi cinque anni, ha avuto il sostegno delle liste Il Comune delle idee, La città ideale, Ortona Civica, Forza Leo per Ortona, Cittadini Consapevoli.

Ilario Cocciola - sostenuto da Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Unione di Centro, Ortona Cambia, Democratici per Ortona, Ortona Territorio - al ballottaggio si è apparentato con le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Angelo Di Nardo, ovvero Ortona Sociale, Lega Salvini Abruzzo, Fratelli d'Italia, Libertà e Bene Comune, Ortona Futura.

"Esiste qualcuno al di sopra di noi, esiste una giustizia e credo che sia stata fatta giustizia perché ha vinto l'onestà degli ortonesi, ha vinto la nostra coerenza, la nostra serietà, il nostro rispetto verso sia i cittadini, sia verso i miei candidati, la mia squadra - ha detto Castiglione commentando il risultato elettorale - Ringrazio gli 80 candidati, a loro va tutto il mio ringraziamento per quello che hanno fatto, sarò il sindaco di tutti, anzi prima di quelli che non mi hanno votato.

Noi siamo una squadra, non siamo quelli che si uniscono per vincere, ma non per amministrare. Per fortuna che questo non è accaduto perché la coalizione del mio rivale avrebbe potuto vincere, ma sicuramente non amministrare la città".