Bambina di 9 anni in Rianimazione dopo un incidente in bici: malore per l'automobilista

Paura nel pomeriggio di ieri a Castel Castagna, dove una bambina di 9 anni è finita con la sua bicicletta contro un'auto che procedeva in senso opposto. L'incidente è avvenuto in una strada in discesa vicino all'abbazia di Santa Maria di Ronzano.

La bambina ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è ricoverata in Rianimazione. Il conducente dell'auto, che si è fermato per soccorrere la piccola, ha avuto un malore, forse a causa dello shock, ed è stato a sua volta soccorso.

Sul posto sono intervenuti i familiari della bambina, le ambulanze del 118 e le pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

La bambina lotta per la vita

Le condizioni della piccola sono gravi. I medici del Mazzini stanno facendo il possibile per salvarle la vita. La famiglia e l'intera comunità di Castel Castagna sono strette attorno alla bambina e ai suoi cari in questo momento di grande apprensione.