Bambina intrappolata in auto: paura a Porta Romana

Un attimo di distrazione si trasforma in un incubo per una giovane madre e la sua bambina, rimasta bloccata all'interno dell'auto a causa di un malfunzionamento della chiusura centralizzata.

I fatti si sono svolti ieri mattina, in corso Porta Romana. La donna, dopo aver parcheggiato, si è allontanata dall'auto per pochi istanti, lasciando la piccola all'interno. Al suo rientro, però, ha la brutta sorpresa di non riuscire ad aprire le portiere: il sistema di chiusura centralizzata si era inceppato.

Scatta l'allarme

Preoccupata per la sicurezza della figlia, la madre ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che è riuscita a liberare la bambina in pochi minuti. La piccola, pur spaventata dall'accaduto, non ha riportato alcuna ferita.

Un episodio che fa riflettere

L'episodio di ieri mattina ci ricorda l'importanza di prestare sempre la massima attenzione quando si hanno dei bambini piccoli al seguito. Un attimo di distrazione può avere conseguenze gravi, soprattutto nelle giornate più calde.

Consigli utili per evitare incidenti simili