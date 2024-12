Bambini feriti in due gravi incidenti stradali: paura sulla provinciale

Sette persone coinvolte, inclusi due bambini: dinamiche complesse e rilievi in corso nelle strade di Teramo e provincia.

Due incidenti stradali verificatisi nel territorio teramano nell'arco di poche ore hanno portato a un bilancio complessivo di sette feriti, tra cui due bambini di 3 e 6 anni. L’episodio più allarmante si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la strada provinciale 19, tra Poggio Cono e Canzano, quando un furgone è finito fuori strada, precipitando in una scarpata e fermandosi su una fiancata dopo essersi ribaltato.

A bordo del mezzo si trovavano i due piccoli, la loro madre e il compagno della donna. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Dopo un’uscita di strada, il veicolo ha percorso diversi metri lungo un pendio prima di arrestarsi.

La chiamata ai soccorsi è partita da uno degli occupanti adulti, consentendo l’intervento tempestivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Le condizioni dei bambini sono apparse subito non gravi, ma entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. La bambina più piccola, di soli 3 anni, era in braccio alla madre al momento dell'incidente, mentre il fratello maggiore era seduto accanto. La donna ha riportato una frattura alla gamba, mentre il conducente ha subito contusioni multiple.

Le operazioni di recupero del veicolo sono state concluse solo nella tarda mattinata di ieri dai vigili del fuoco, intervenuti con vari mezzi. La polizia stradale sta conducendo i rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto.

Poche ore dopo, nel pomeriggio, un altro incidente ha avuto luogo lungo la statale 80, all’altezza di Piano d’Accio. Uno scontro frontale tra un’auto e un furgone appartenente a un’impresa edile ha causato il ferimento di tre uomini, rispettivamente di 36, 39 e 69 anni. Tutti sono stati ricoverati in ospedale con traumi toracico-addominali, ma fortunatamente nessuno di loro versa in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti.

Sempre nella giornata di ieri, un ulteriore incidente si è verificato sulla statale 150, nei pressi del bivio per Canzano. In questo caso, l'impatto tra due auto non ha causato feriti, ma ha generato disagi alla circolazione.

La sequenza di incidenti ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare massima attenzione durante la guida, soprattutto su strade secondarie e incroci trafficati.