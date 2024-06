Banda dei bancomat: colpi da 600mila euro con chiavi elettroniche e codici segreti

La banda dei bancomat sgominata dai carabinieri era esperta e organizzata. Come riporta l'Ansa, i malviventi utilizzavano chiavi elettroniche per disattivare gli allarmi e codici segreti per aprire le casseforti. In questo modo, tra il 2019 e il 2021, sono riusciti a mettere a segno sei furti e tre tentativi di furto ai danni di ATM di banche in Abruzzo, per un bottino complessivo di circa 600mila euro.

I loro colpi erano rapidi e precisi: grazie alle chiavi elettroniche e ai codici ottenuti illegalmente, riuscivano a disarmare i sistemi di sicurezza e ad impossessarsi del denaro in contanti in pochi minuti.

I furti, avvenuti tra Chieti, Pescara, Martinsicuro, Città Sant'Angelo e Fossacesia Marina, erano stati oggetto di un'attenta indagine da parte dei carabinieri che, grazie a un'accurata ricostruzione dei fatti e all'analisi di immagini e filmati, sono riusciti a identificare i responsabili e a ricostruire il loro modus operandi.

L'operazione "Free Cash", culminata con l'arresto della banda nel giugno del 2021, ha rappresentato un duro colpo per la criminalità organizzata che colpisce i bancomat. Le condanne inflitte dal giudice del Tribunale di Chieti ai tre imputati - da un anno e tre mesi a cinque anni e un mese di reclusione - dimostrano l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare questo tipo di reati e nel garantire la sicurezza dei cittadini.