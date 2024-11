Bar serve superalcolici a minorenni: agenti in borghese scoprono l’illecito

Controlli notturni rivelano violazioni gravi: attività segnalata al Comune e rischio di sanzioni fino a ventimila euro.

Un bar situato nel centro città è finito sotto accusa per aver servito superalcolici a minorenni, infrazione che ha spinto la questura ad avviare la procedura per la chiusura del locale. L'episodio, portato alla luce durante i controlli della notte di Halloween, ha comportato anche la segnalazione dell'esercizio al Comune e la prospettiva di sanzioni per un valore fino a 20.000 euro.

Le operazioni di monitoraggio sono state effettuate dalla Divisione polizia amministrativa, con agenti in borghese che si sono mescolati ai clienti per osservare eventuali irregolarità. Durante i controlli, è stato accertato che il gestore del bar, non rispettando le norme vigenti, non chiedeva ai giovani l'esibizione del documento di identità prima di servire alcolici.

Gli accertamenti si sono ulteriormente consolidati grazie alla testimonianza fornita dai minorenni, i quali, anche in presenza dei propri genitori, hanno confermato di aver consumato bevande alcoliche all'interno del locale. Le indagini hanno inoltre rivelato che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande era svolta senza le necessarie autorizzazioni comunali.

Le conseguenze di queste infrazioni potrebbero portare alla chiusura temporanea dell'esercizio, insieme a pesanti sanzioni economiche. La questura ha sottolineato l'importanza del rispetto delle normative per la protezione dei minori e la sicurezza pubblica.

Questa operazione rappresenta un chiaro avvertimento per i gestori di locali pubblici, ricordando che le autorità continueranno a effettuare controlli rigorosi per garantire il rispetto delle leggi e prevenire comportamenti che possano mettere a rischio i più giovani.