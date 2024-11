Barista scoperto a rubare corrente: ecco come lo hanno denunciato

Carabinieri smascherano il titolare di un bar che ha causato 11.000 euro di danni alla ditta fornitrice con un sistema illegale.

L’episodio

I Carabinieri hanno denunciato il titolare di un bar per furto aggravato di energia elettrica, dopo aver scoperto un sofisticato sistema di manomissione del contatore elettrico del locale. Grazie a un dispositivo artigianale di "bypass", l'uomo riusciva a sottrarre energia senza che questa venisse contabilizzata dal contatore, con un danno economico stimato per la ditta fornitrice di circa 11.000 euro.

L’operazione è stata possibile grazie ai controlli effettuati sul territorio, che hanno portato alla scoperta del sistema fraudolento. Per il barista sono scattate immediatamente le denunce, che potrebbero portare a gravi conseguenze legali.

Altri interventi a Giulianova

Non lontano da lì, a Giulianova, i Carabinieri hanno denunciato un altro uomo, questa volta per danneggiamento aggravato. Il soggetto, senza apparente motivo, ha distrutto la barriera d’ingresso al Molo Nord della cittadina. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha permesso di individuare il responsabile e formalizzare le accuse.

Controlli straordinari

Questi episodi si inseriscono in un più ampio programma di controlli straordinari condotto dai Carabinieri nei comuni costieri e nelle aree collinari vicine. Durante queste operazioni, sono stati:

Controllati 57 veicoli ;

; Identificate oltre 100 persone , inclusi automobilisti;

, inclusi automobilisti; Monitorati 19 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

sottoposti a misure restrittive della libertà personale; Ispezionati 12 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative.

Questi interventi rientrano in un piano volto a garantire sicurezza e controllo sul territorio, prevenendo reati di vario genere e assicurando il rispetto della legge.

Implicazioni

Il furto di energia elettrica non è solo un danno economico per le aziende fornitrici, ma rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica, considerando che la manomissione degli impianti può generare incendi o cortocircuiti. Inoltre, episodi come quello di Giulianova dimostrano come i controlli delle forze dell’ordine siano essenziali per mantenere un elevato livello di sicurezza nelle comunità locali.

Grazie alle loro indagini e al loro lavoro capillare, i Carabinieri continuano a contrastare fenomeni di illegalità, garantendo la tutela del territorio e dei cittadini.