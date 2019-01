Basta prese in giro! la Conapo torna a chiedere ricostruzione caserma dei VV.FF

"Eravamo fiduciosi che dopo dieci anni di prese in giro, approssimazione e disinteresse nei confronti dei Vigili del fuoco aquilani, la visita del sottosegretario Candiani, il 17 scorso, fosse la svolta decisiva verso la migliore soluzione per la ricostruzione della caserma. E invece no".

Lo scrive in una nota Ermanno Pitone, segretario provinciale del Conapo L'Aquila, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, che da anni denuncia la situazione creatasi sulla ricostruzione post sisma della sede dei pompieri, chiedendo la delocalizzazione in un sito più idoneo rispetto sia al contesto urbano sia alle esigenze operative.

"Nonostante la buona volontà del governo e la disponibilità del sindaco, la nostra stessa amministrazione centrale sembrerebbe temporeggiare.

L'avvio della ricostruzione, su progetto peraltro mai condiviso con e dai vigili aquilani, era previsto lunedì scorso, ma finora "sono stati solo spostati di qualche metro i container nel cantiere di via Pescara". Annunciate iniziative "anche eclatanti".