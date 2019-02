Bel tempo sulla Penisola, qualche instabilità all'estremo sud

Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale va ulteriormente rinforzandosi sull'Europa sud-occidentale e sul Mediterraneo, determinando giornate stabili, ben soleggiate e anche miti nelle ore diurne su gran parte della Penisola.

Tuttavia persiste una circolazione depressionaria sul Mar Egeo che causerà ancora locale instabilità atmosferica all'estremo Sud, specie sulle aree ioniche.

Vediamo più nel dettaglio le previsioni per la seconda parte della settimana:

METEO GIOVEDÌ, L'ANTICICLONE DI SAN VALENTINO - Giovedì tendenza a graduale miglioramento anche al Sud, salvo comunque nuvolosità medio-bassa tra basso adriatico, versante ionico e nord Sicilia; soleggiato ma con velature stratiformi in transito al Centro-Nord; temperature in ulteriore aumento specie in Sardegna, sulle zone interne del medio-alto versante tirrenico e al Nordovest (Alpi incluse).

METEO VENERDÌ E WEEKEND - Nel corso di venerdì un nuovo peggioramento è atteso sulle regioni meridionali, a seguito dell'arrivo di un nuovo impulso instabile di estrazione artica proveniente dalla Penisola balcanica, richiamato dalla circolazione depressionaria isolatasi sul Mar Egeo. Piogge e rovesci sparsi (anche a carattere temporalesco) sono nuovamente attesi tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria (specie versante ionico) e Sicilia (specie sul versante tirrenico e ionico), con il ritorno di nevicate fino a quote collinari o di bassa montagna sull'Appennino meridionale; nuvolosità in aumento anche tra Abruzzo, Marche e Est Sardegna, con locali fenomeni sui settori interni; ben soleggiato al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, molto mite per il periodo sulle Alpi così come sulle pianure del Nord e sulle zone interne di Toscana e Liguria, con massime localmente vicine ai 15°C (talora anche superiori).

Nel weekend l'Anticiclone sarà l'assoluto protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia: la circolazione depressionaria responsabile dell'instabilità all'estremo Sud, andrà colmandosi e determinerà un miglioramento anche al Sud, seppur con ancora della variabilità nel corso di sabato, ma anche qui con valori termici in ripresa ovunque. Banchi di nebbia in formazione su interne di Toscana, Umbria, Lazio e in Pianura Padana nelle ore più fredde di domenica.

Un possibile modesto peggioramento potrebbe interessare il Nordovest e l'alto Tirreno nei primi giorni della nuova settimana, specie intorno al 20-21 febbraio; tuttavia persiste ancora una notevole incertezza da parte della modellistica numerica sulla traiettoria che andrebbe ad assumere la saccatura atlantica e i relativi effetti in sede mediterraneo.