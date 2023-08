Benzinaio Furbetto: Sanzione per Mancato Cartello dei Prezzi Medi dei Carburanti

Un benzinaio situato a Montesilvano è stato multato dalle Fiamme Gialle per non aver esposto il prezzo medio regionale del carburante, come richiesto dall'obbligo introdotto a partire dal 1° agosto. Questa disposizione mira a garantire maggiore trasparenza ai consumatori e a contenere l'instabilità dei prezzi dei beni di consumo, legata alle fluttuazioni dei costi delle materie prime energetiche sui mercati globali.

Oltre alla mancanza del cartello dei prezzi medi, il benzinaio è stato altresì sanzionato per non aver comunicato i prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, violando le normative di settore. Le violazioni riscontrate possono comportare sanzioni fino a 4.000 euro. Dettagli ulteriori sul benzinaio coinvolto non sono stati resi pubblici.

Questa azione fa parte di una campagna ispettiva intensificata condotta dalle Fiamme Gialle durante il periodo estivo. L'obiettivo principale è contrastare il traffico illecito di prodotti energetici, scorrette pratiche commerciali e manipolazioni speculative legate ai prezzi dei carburanti.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza sottolinea l'importanza della collaborazione attiva dei cittadini in questa direzione. Grazie al numero di emergenza pubblica 117, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, è possibile segnalare direttamente alla sala operativa eventuali irregolarità o abusi, contribuendo così a garantire un mercato più trasparente e corretto.