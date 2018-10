Bilz interforze a Pescara contro occupanti abusivi abitazioni Ater

Operazione interforze anti abusivismo, dall'alba di oggi in via Rigopiano e via Passo della Portella a Pescara, nella zona delle palazzine Ater, teatro più volte negli ultimi mesi di episodi anche violenti, legati all' occupazione abusiva di alloggi.

Sul posto, stanno operando decine di uomini del Reparto Mobile della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, presenti anche uomini dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e della Polizia Municipale. Gli uomini delle forze dell'ordine stanno provvedendo a sgomberi e sequestri degli appartamenti occupati.

Nessun problema, dicono fonti di polizia, si sta registrando dal punto di vista dell'ordine pubblico.

È di sabato scorso la segnalazione del consigliere regionale del M5s, Domenico Pettinari che, nel corso di una conferenza stampa, aveva denunciato la situazione di grave pericolo, sul fronte sicurezza, di tanti residenti minacciati dagli abusivi. Sul posto il capo della Squadra Mobile di Pescara, Dante Cosentino.