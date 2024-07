Blitz a Rancitelli: Scoperti 90 Grammi di Hashish Nascosti in una Fenditura

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Questura di Pescara, volta alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella zona di Rancitelli, gli agenti hanno rinvenuto circa 90 grammi di hashish. La sostanza era avvolta in una busta di cellophane e occultata alla base di un muretto, nascosta in una fenditura.

Gli spacciatori, probabilmente convinti che gli agenti non avrebbero esteso i controlli in determinati luoghi, avevano scelto un nascondiglio ritenuto sicuro. Tuttavia, l'attenzione di uno degli operatori è stata attirata dall’anomala presenza della busta, che ha permesso di scovare la droga.

In un'altra operazione in piazza Santa Caterina, gli agenti della squadra volante hanno notato i movimenti sospetti di un giovane, sorpreso in flagranza mentre cedeva sostanza stupefacente a un uomo di 55 anni. Dai controlli successivi, il 21enne è stato trovato in possesso di denaro derivante dalla cessione e una piccola quantità di droga custodita in un contenitore di plastica. Il giovane è stato denunciato per spaccio, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi del caso, come assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella notte, infine, gli agenti hanno arrestato un 47enne per evasione. L'uomo, dopo un periodo di detenzione in carcere, era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Montesilvano. Intorno alle 4.45 del mattino, una pattuglia lo ha sorpreso a Portanuova, mentre si aggirava tra le vie del quartiere. Dopo aver verificato la misura cautelare in atto, gli agenti lo hanno tratto in arresto.

Le operazioni condotte dalla Questura di Pescara dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di droga e nel controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.