Blitz antidroga: carabinieri scoprono droga e armi illegali in casa di un pregiudicato

Sequestrati hashish, cocaina e due pistole scacciacani, di cui una senza il tappo rosso, durante il blitz.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio e di possesso illegale di armi. L'arresto è avvenuto in seguito a un'operazione mirata a contrastare il traffico di stupefacenti nella zona.

Le indagini sono partite dopo che i militari avevano notato movimenti sospetti dell'uomo, che negli ultimi giorni si era incontrato con diverse persone in una località costiera. Il 17 ottobre, i carabinieri hanno deciso di intervenire, effettuando una perquisizione nella sua abitazione. L’uomo, sorpreso dalla presenza dei militari, tra cui alcuni in abiti civili, non ha opposto resistenza.

Durante il controllo all'interno della casa, i carabinieri hanno trovato sei panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 600 grammi, oltre a 50 grammi di cocaina. Assieme alla droga, sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e circa 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel veicolo dell’uomo, inoltre, sono stati scoperti ulteriori 4 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

Oltre alla droga, durante la perquisizione, i militari hanno trovato due pistole scacciacani, armi che esteriormente possono essere facilmente scambiate per pistole vere. Una di queste, nascosta sotto il cuscino del letto, era sprovvista del tappo rosso, che segnala l'innocuità dell'arma.

Tutto il materiale rinvenuto, comprese le pistole, è stato sequestrato, e l’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Teramo. Ora sono in corso verifiche sulle armi per stabilire se siano state eventualmente modificate per renderle potenzialmente pericolose.

L'operazione dei carabinieri si inserisce in una serie di interventi volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e il possesso illegale di armi, un problema sempre più diffuso in molte aree del Paese. L'arresto di questo individuo rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità locale, garantendo una maggiore sicurezza per la comunità.