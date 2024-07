Blitz dei Carabinieri: Oltre 2.000 Euro Falsi e 140 Grammi di Droga in Casa, Due Arresti e Una Denun

Due Arresti e Una Denuncia per Falsificazione e Spaccio: Scoperta una Rete Criminale ad Avezzano

Nella serata di ieri, i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Avezzano, coordinati dal maggiore Luigi Strianese, hanno arrestato un 44enne e la sua compagna, e denunciato il figlio della donna, in un’operazione mirata al contrasto della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato alla scoperta di oltre 2.000 euro in banconote false e circa 140 grammi di droga.

L'Intervento

L’azione è iniziata intorno alle 18, quando i militari hanno notato l’uomo, con atteggiamento sospetto, in via Corradini, nel centro di Avezzano. Dopo essersi avvicinato a diverse persone in strada e notata la presenza delle forze dell’ordine, l'uomo ha cercato di allontanarsi. Bloccato e perquisito, il 44enne è stato trovato con 2.150 euro in banconote da 20 e 50 euro, tutte arrotolate e sospettate di essere false.

Perquisizione e Sequestro

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione a Luco dei Marsi dove vivevano il 44enne, la compagna più grande di lui e il figlio della donna, ha rivelato ulteriori elementi compromettenti. Oltre ai 300 euro, verosimilmente contraffatti, sono stati rinvenuti 139 grammi di marijuana, 35 grammi di hashish e 89 grammi di cocaina, nascosti in diversi luoghi dell’abitazione, incluso un frigorifero. Gli agenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e un “trita-erba” utilizzato per preparare la marijuana.

Accuse e Conseguenze

Il 44enne e la compagna sono stati arrestati in flagranza per concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il 44enne è stato anche accusato di detenzione di banconote contraffatte. Il figlio della donna, assente al momento della perquisizione, è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio e per possesso di banconote false, poiché i 300 euro trovati erano nella sua camera da letto.

Prossimi Passi

L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due indagati, che sono attualmente agli arresti domiciliari in attesa di convalida. La polizia continua a effettuare accertamenti per determinare la responsabilità esatta degli indagati e verificare la veridicità delle banconote contraffatte attraverso la Banca d’Italia.