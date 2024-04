Blitz dei Carabinieri: Quattro Arresti Dopo lo Scambio di 300 Grammi di Cocaina in un Parcheggio

Una operazione fulminea condotta dai carabinieri ha portato all'arresto di quattro persone e al sequestro di circa 300 grammi di cocaina. Sabato sera, durante i controlli nella zona, i carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno notato due auto parcheggiate fianco a fianco, ognuna con a bordo due soggetti, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine.

Un momento sospetto è avvenuto quando i due gruppi si sono scambiati un pacchetto tra le auto, prima di allontanarsi. Decisi a intervenire, i militari hanno fermato entrambe le vetture dopo poche centinaia di metri, arrestando i due soggetti che avevano effettuato lo scambio insieme agli altri due presenti. Il pacchetto scambiato si è rivelato contenere circa 300 grammi di cocaina, pronta per essere distribuita durante il fine settimana, periodo in cui si registra un aumento dei consumi.

Le quattro persone coinvolte, delle quali le generalità non sono state divulgate, sono state arrestate e messe in custodia: gli uomini sono stati trasferiti nel carcere di Pescara, mentre la donna è stata condotta nel carcere di Teramo, in attesa dell'udienza di convalida.