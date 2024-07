Blitz della Guardia di Finanza allo Shock Wave Festival: Scoperte Droga e Irregolarità Fiscali

Durante lo Shock Wave Festival, tenutosi lo scorso weekend, la Guardia di Finanza (GdF) di Chieti ha condotto una serie di operazioni mirate a contrastare lo spaccio di droga e le violazioni fiscali. I militari della Tenenza di Ortona, supportati dalle unità cinofile del Gruppo di Pescara, hanno effettuato controlli nelle aree del festival, nelle zone limitrofe e lungo le vie di accesso alla manifestazione.

Risultati delle Operazioni Antidroga

Le operazioni antidroga, agevolate dall'eccezionale fiuto dei cani Ghiom ed Esco, hanno portato al sequestro di 44 spinelli già confezionati e di circa 30 grammi di cocaina, marijuana e hashish. Ventidue giovani sono stati segnalati alle autorità per possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale. Questi controlli rientrano in un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza durante grandi eventi pubblici, evidenziando la continua attenzione verso il problema dello spaccio di droga tra i giovani.

Violazioni di Natura Fiscale

Oltre alle operazioni antidroga, la Guardia di Finanza ha eseguito verifiche su dieci attività commerciali situate all’interno e nei pressi del festival. L'obiettivo era individuare eventuali violazioni fiscali, tra cui l'omessa certificazione dei corrispettivi e l'impiego di manodopera in nero o irregolare. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di irregolarità in cinque delle attività monitorate, con sanzioni amministrative a partire da 500 euro. Le indagini sono tuttora in corso per accertare ulteriori violazioni potenzialmente nascoste.

Un'Operazione a Tutela della Legalità

L'intervento della Guardia di Finanza allo Shock Wave Festival sottolinea l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulle attività illegali, sia in ambito economico-finanziario che nel contrasto agli stupefacenti. Le forze dell'ordine continueranno a vigilare per prevenire e combattere fenomeni che minano la sicurezza e la legalità, non solo in occasione di grandi eventi, ma su tutto il territorio nazionale.

Queste operazioni rappresentano un passo importante nella lotta contro il crimine e un monito per coloro che pensano di poter sfruttare eventi di massa per attività illecite. La Guardia di Finanza, infatti, continua a rafforzare la propria presenza e il proprio impegno per garantire che la legge venga rispettata in ogni ambito della società.