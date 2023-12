Blitz della Polizia sull'A14: Autoarticolato con Ricambi Rubati da 600mila Euro

"Camionista Polacco Denunciato per Ricettazione: Componenti di Maserati, Alfa Romeo e Volkswagen destinati al Mercato Nero"

Un'autentica operazione di contrasto al traffico illecito di autoricambi di lusso è stata messa in atto dalla Polizia sulla A14, con l'arresto di un autoarticolato proveniente dal sud Italia e diretto a Cracovia, in Polonia. Il conducente polacco, un uomo di 49 anni, è stato denunciato per ricettazione in seguito al sequestro di pezzi di ricambi rubati con un valore stimato di oltre 600mila euro.

L'operazione è stata condotta dalla Sottosezione Polizia stradale di Pescara nord presso il casello di Città Sant'Angelo, dove il camion è stato fermato per un controllo approfondito. Dai documenti risulta che il veicolo trasportava componenti usati di auto di alta gamma, tra cui Maserati, Alfa Romeo e Volkswagen. I ricambi includevano motori, gruppi cambio, cerchi in lega e vari elementi di carrozzeria, come sportelli, parabrezza, lunotti posteriori e impianti di infotainment.

Gli investigatori, con il supporto della squadra di esperti in individuazione di veicoli della Polizia Stradale, hanno scoperto che l'intera merce era riconducibile a 11 veicoli rubati in Italia, smontati per i loro componenti più preziosi e destinati al mercato nero.

Il camionista polacco è stato denunciato per ricettazione, mentre il semirimorchio e la merce sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione volta a contrastare il traffico illecito di ricambi rubati.