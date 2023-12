Blitz della Questura: Sequestrati 50 Chili di Esplosivi Illegali in Vista del Capodanno

In un'operazione mirata a garantire la sicurezza pubblica durante le festività di fine anno, la Questura di Chieti ha condotto un'azione di controllo su esercizi commerciali che vendono artifici pirotecnici. L'operazione è stata guidata dal Questore di Chieti, Aurelio Montaruli, in seguito a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Mario Della Cioppa.

L'ispezione, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Chieti, insieme al Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato di Pescara, ha preso di mira gli esercizi commerciali che trattano prodotti di genere non alimentare, con particolare attenzione agli artifici pirotecnici.

Il risultato dei controlli è stato il sequestro di oltre 50 kg di manufatti pirici in tre attività della provincia. Questi manufatti, oltre a essere privi dei requisiti di sicurezza, erano scaduti da un periodo significativo, rendendoli estremamente pericolosi per l'incolumità fisica. Il materiale sequestrato è stato dichiarato non idoneo alla commercializzazione, comportando la contestazione di violazioni nel codice del consumo e l'applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 9000 euro.

Il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Pescara sarà incaricato di distruggere il materiale esplodente in conformità alle norme di sicurezza. L'azione della Questura mira a prevenire l'uso di esplosivi illegali in occasione delle celebrazioni del Capodanno, garantendo la sicurezza della comunità durante i festeggiamenti di fine anno.