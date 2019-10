Bocciatura "L'Aquila Capoluogo", Pietrucci ex consigliere Pd: "Problema è copertura"

"Il problema riguarda la copertura di carattere finanziario alla norma perché ci siamo trovati a cavallo delle elezioni regionali". Così l'ex consigliere abruzzese del Pd Pierpaolo Pietrucci, primo firmatario della legge osservata dalla Consulta "L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile - BES", approvata il 24 agosto 2018 dal precedente Consiglio, quando alla guida della Regione c'era un'amministrazione di centrosinistra.

"Se si crede nella bontà di una legge che dia all'Aquila, come a Roma Capitale, un'aliquota aggiuntiva in virtù dello status di capoluogo di regione, si può ripresentare, risolvendo ed eliminando i difetti di natura tecnico finanziaria".

"A dicembre 2018 abbiamo trovato la copertura - riepiloga Pietrucci - Bisognava riunire il Consiglio tra gennaio e febbraio 2019 per la copertura delle annualità 2020 e 2021. Cosa che non è stata possibile per le elezioni regionali fissate al 10 febbraio.

La legge, purtroppo, è stata ostacolata nei modi più beceri, visto che l'ho presentata nel 2014 ed è stata approvata solo nel 2019 - prosegue Pietrucci, non riconfermato a Palazzo dell'Emiciclo nonostante i 4.760 voti - Ma il via libera alla norma, presentata insieme a quella per la 'Grande Pescara', è giunto all'unanimità. Se c'è buona fede, mi auguro di sì, se si crede nella bontà di una legge che dia all'Aquila, come per Roma Capitale e altri capoluoghi regionali, un'aliquota aggiuntiva in virtù dello status di capoluogo di regione, si può ripresentare, eliminando i difetti di natura tecnico finanziaria che hanno determinato l'intervento della Consulta".

In tal senso, Pietrucci rivolge "un messaggio a tutti, anche vista la presenza importante di quattro rappresentanti in Consiglio regionale di diretta espressione del collegio aquilano. mentre nella passata legislatura ero solo a difendere e sostenere gli interventi di questo territorio".