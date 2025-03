Bollette alle stelle: famiglie abruzzesi spendono oltre 2.000 euro nel 2024

Nel 2024, le famiglie abruzzesi hanno affrontato una spesa media di 2.018 euro per le bollette di elettricità e gas, con costi energetici in aumento rispetto all'anno precedente e variazioni significative tra le diverse province.

Secondo un'analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie residenti in Abruzzo con contratti nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno sostenuto una spesa media di 757 euro per l'elettricità e 1.261 euro per il gas, per un totale di 2.018 euro. Questa cifra è inferiore del 5% rispetto alla media nazionale, che si attesta a 2.130 euro.

Rispetto al 2023, la bolletta dell'elettricità in Abruzzo ha registrato una diminuzione del 5%, mentre quella del gas ha subito un incremento dell'1%.

Queste variazioni sono attribuibili a diversi fattori, tra cui l'andamento dei prezzi delle materie prime e le politiche tariffarie applicate.

A livello provinciale, si osservano differenze significative nei costi energetici. Ad esempio, nella provincia di Siena, le famiglie hanno speso in media 802 euro per l'elettricità e 1.407 euro per il gas, per un totale di 2.209 euro, posizionandosi tra le province con le bollette più elevate.

Le previsioni per il 2025 non sono incoraggianti. Secondo simulazioni riportate da Sky TG24, si prevede un aumento significativo delle bollette, con la spesa annuale per il gas che potrebbe passare da 1.793 euro del 2024 a 2.044 euro nel 2025, registrando un incremento di 251 euro.

Per far fronte a questi aumenti, è consigliabile adottare misure di efficienza energetica, come l'utilizzo di elettrodomestici a basso consumo, la manutenzione degli impianti di riscaldamento e la scelta di fornitori con tariffe più vantaggiose. Inoltre, l'installazione di sistemi di energia rinnovabile, come i pannelli solari, può contribuire a ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e a contenere i costi nel lungo periodo.

In conclusione, nonostante una spesa media per le bollette leggermente inferiore alla media nazionale, le famiglie abruzzesi devono affrontare costi energetici significativi. È fondamentale adottare strategie efficaci per mitigare l'impatto degli aumenti previsti e garantire una gestione sostenibile delle risorse energetiche.