Bollette luce e gas: ecco come ottenere sconti fino a 600 euro

Nel 2025, le famiglie italiane con determinati requisiti ISEE potranno beneficiare di significativi sconti sulle bollette di luce e gas, arrivando a risparmiare fino a 600 euro all'anno.

Nel 2025, il bonus sociale per le bollette di luce e gas continuerà a offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica. Questo sconto può raggiungere un massimo di 600 euro annuali, rappresentando un aiuto tangibile per affrontare le spese energetiche sempre più elevate. Per accedere a questo beneficio, è fondamentale rispettare i requisiti previsti.

Composizione del Bonus

Il bonus sociale si suddivide in due componenti principali:

Bonus Gas : prevede un importo massimo di 374,4 euro all'anno, suddiviso in rate trimestrali da 93,60 euro. Questo sconto è particolarmente rilevante per le famiglie che utilizzano il gas per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi.

Bonus Luce: può arrivare fino a 240,90 euro annuali, con l'importo variabile in base alla composizione del nucleo familiare. Ad esempio, le famiglie più numerose possono beneficiare di un importo maggiore, considerando che il costo dell'energia elettrica incide significativamente sul bilancio familiare.

Combinando i due bonus, è possibile ottenere fino a 615,3 euro di sconto annuale, riducendo sensibilmente il costo delle bollette, che secondo l'ISTAT (2023) ammonta mediamente a circa 984 euro all'anno per una famiglia tipo.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per beneficiare del bonus sociale nel 2025, il requisito principale riguarda l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

ISEE massimo per nuclei familiari con meno di 4 figli a carico : 9.530 euro.

ISEE massimo per nuclei familiari con 4 o più figli a carico: 20.000 euro.

Ulteriori requisiti per ottenere l'importo massimo del bonus gas includono la composizione del nucleo familiare e il tipo di fornitura energetica. Ad esempio, i nuclei familiari con più di quattro componenti, che utilizzano il gas per acqua calda, cottura e riscaldamento, e che risiedono in zone climatiche D o più fredde, possono ricevere il massimo beneficio.

Procedura per Richiedere il Bonus

Dal 2021, il bonus sociale per disagio economico viene riconosciuto automaticamente in bolletta alle famiglie che ne hanno diritto, senza necessità di presentare domanda. È sufficiente ottenere un'attestazione ISEE valida, che può essere richiesta presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale), un patronato o direttamente online sul sito ufficiale dell'INPS. L'INPS comunicherà automaticamente i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che si occuperà di applicare lo sconto direttamente in bolletta.

In sintesi, il bonus sociale per le bollette di luce e gas rappresenta un'importante misura di sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica, contribuendo a ridurre l'impatto delle spese energetiche sul bilancio domestico.