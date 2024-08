"Bonnie e Clide all'Amatriciana". Fermata Coppia che Scrocca Albergo e Auto e Scappa

Il 7 agosto scorso, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di L’Aquila Ovest ha intercettato un’autovettura sospetta nei pressi dello svincolo di Tornimparte sull’A24. A bordo vi era una coppia di giovani, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali legati a truffe e reati contro il patrimonio. I due avevano soggiornato per circa dieci giorni in un hotel a L’Aquila, da cui erano fuggiti senza saldare il conto.

Un Piano di Fuga Ben Organizzato

La coppia era riuscita ad ingannare il personale dell’hotel facendo credere di aver effettuato un bonifico bancario per il pagamento del soggiorno. Quando sono emerse delle irregolarità nella transazione, i due giovani hanno simulato problemi tecnici e, approfittando di un momento di distrazione della receptionist, sono usciti di soppiatto dalla struttura ricettiva. Hanno poi rapidamente lasciato il luogo a bordo di un’auto a noleggio, dando il via a una serie di ricerche da parte della polizia.

Approfondimenti Investigativi

Dalle indagini è emerso che la giovane passeggera era già stata deferita per appropriazione indebita, poiché non aveva mai pagato il noleggio dell’auto su cui viaggiavano, né l'aveva restituita al termine del contratto. Il conducente, dal canto suo, stava violando l’obbligo di dimora nel comune di residenza, disposto dal giudice. Inoltre, il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida, aggiungendo un ulteriore reato al suo carico.

Conclusioni e Provvedimenti Legali

Alla luce di queste scoperte, i due sono stati condotti presso gli uffici di polizia e denunciati a piede libero per truffa in concorso. Il giovane è stato anche segnalato per la violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora e denunciato per guida senza patente, con l’aggravante della reiterazione. Durante il fermo, sotto il sedile lato guida è stata trovata una pistola scacciacani Marca Automatic Bruni cal 9K, completa di tappo rosso e caricatore con 8 cartucce a salve, che è stata sequestrata dalla polizia.

L’operazione si è conclusa con il deferimento della coppia all’Autorità Giudiziaria e il sequestro dell’arma, ponendo fine alla loro breve ma intensa fuga. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le strutture ricettive nel prevenire e contrastare i crimini contro il patrimonio.