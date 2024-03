Bonus Psicologo: Apertura domande, requisiti e modalità di erogazione

Il via libera alle richieste del Bonus Psicologo è imminente: domani si apre la finestra temporale per richiedere il contributo dedicato a sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Questo incentivo, introdotto con la manovra economica e successivamente rimodulato con il decreto Milleproroghe, sarà disponibile fino al 31 maggio per coloro che necessitano di assistenza psicologica a seguito dell'aumento di condizioni come depressione, ansia, stress e fragilità psicologica durante la pandemia da Covid e la relativa crisi economica.

Per accedere al Bonus, è necessario rispettare alcuni requisiti. Una recente circolare dell'Inps fornisce dettagli sull'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e l'erogazione del contributo. Questo può arrivare fino a 1.500 euro a persona e viene riconosciuto una sola volta all'anno a chi risiede in Italia e ha un valore Isee non superiore a 50.000 euro.

L'importo del beneficio varia in base al valore Isee del richiedente: per valori inferiori a 15.000 euro si può ottenere fino a 50 euro per ogni seduta, con un massimo di 1.500 euro; per valori tra 15.000 e 30.000 euro, l'importo massimo è di 1.000 euro; infine, per valori compresi tra 30.000 e 50.000 euro, il contributo massimo è di 500 euro.

Le domande per l'anno in corso possono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024, esclusivamente in via telematica attraverso il portale web dell'Inps o il Contact Center Integrato. Le graduatorie per l'assegnazione del beneficio saranno stilate al termine del periodo di presentazione delle domande, considerando il valore Isee più basso e l'ordine cronologico di presentazione.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, David Lazzari, ha sottolineato l'importanza di fare richiesta quanto prima, vista anche l'importanza della tempistica nella valutazione delle domande. Lazzari ha evidenziato come il Bonus rappresenti un'opportunità preziosa per garantire un accesso più ampio alla psicoterapia, sottolineando che fino al 70% dei disagi psicologici non trattati possono trasformarsi in patologie più gravi.

La task force di professionisti, composta da oltre 25.000 membri, è pronta a rispondere alla crescente richiesta di assistenza psicologica, dimostrando una grande disponibilità su tutto il territorio nazionale. Lazzari ha espresso la speranza che non vi sia bisogno di ulteriori decreti per le domande relative agli anni successivi, confermando la necessità di un'immediata erogazione dei fondi da parte delle Regioni all'Inps per garantire l'accesso alle prestazioni psicoterapiche.