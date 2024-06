Boom di Mutui in Abruzzo: Richieste in Crescita del 12% nei Primi Quattro Mesi del 2024

Nei primi quattro mesi del 2024, le richieste di mutui in Abruzzo hanno registrato un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo un'analisi di Facile.it e Mutui.it, anche l'importo medio richiesto è cresciuto del 6,4%, raggiungendo 116.051 euro, mentre il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è aumentato del 3%, attestandosi a 176.109 euro.

Ripresa del Mercato dei Mutui

Gli esperti di Facile.it spiegano che il 2023 è stato un anno difficile per il mercato dei mutui a causa dell'aumento dei tassi di interesse e della ridotta disponibilità economica delle famiglie, colpite dall'inflazione. Tuttavia, il 2024 è iniziato positivamente, con un aumento delle richieste di finanziamento, sostenuto da condizioni bancarie più favorevoli per i tassi fissi, che hanno instillato maggiore fiducia nei consumatori.

Analisi delle Richieste di Mutuo

Un campione di oltre 4.500 richieste di mutuo raccolte online in Abruzzo mostra che, nei primi quattro mesi del 2024, i richiedenti hanno puntato a ottenere in media 116.051 euro, un incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. La durata media del mutuo è scesa da quasi 24 anni a 23 anni e mezzo, mentre l'età media dei richiedenti è salita a quasi 41 anni. Le richieste di surroga sono cresciute, rappresentando il 16% del totale, grazie alle condizioni favorevoli offerte dalle banche per i tassi fissi.

Differenze Provinciali

Pescara è la provincia con l'importo medio richiesto più alto (124.264 euro), seguita da Chieti (116.227 euro), Teramo (111.537 euro) e L'Aquila (107.135 euro).

Condizioni di Mercato e Offerte Bancarie

Nei primi quattro mesi del 2024, le condizioni proposte dalle banche per i mutui sono state favorevoli, soprattutto per i tassi fissi, grazie alla diminuzione dell'IRS. Le migliori offerte per un mutuo standard da 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%) partono da un TAN del 2,77%, con una rata mensile di 582 euro. Per i mutui green a tasso fisso (immobili in classe A o B), i tassi partono da un TAN del 2,62%, con una rata mensile di 573 euro.

Anche i tassi fissi sulla surroga hanno registrato miglioramenti: le offerte per un mutuo medio partono da un TAN del 3,05%, con una rata di 600 euro (578 euro per la surroga green). I tassi variabili, invece, rimangono meno competitivi, partendo da un TAN del 4,60% con una rata di circa 708 euro.