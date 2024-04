Boom di Vendite per Pecorino e Cerasuolo d'Abruzzo DOC: Dati da Vinitaly

Durante le Masterclass organizzate al Vinitaly, sono stati svelati i dati Circana relativi alle vendite nei supermercati, evidenziando un trend positivo per due gioielli della produzione vinicola abruzzese: il Pecorino d'Abruzzo DOC e il Cerasuolo d'Abruzzo DOC. L'edizione 56 del Vinitaly, inaugurata ieri nello 'Spazio-Abruzzo', ha visto protagoniste queste due etichette che hanno ottenuto risultati eccezionali nel 2023.

Secondo lo studio "Circana per Vinitaly", entrambi i vini hanno registrato una crescita significativa nelle vendite nei supermercati, con il Cerasuolo in aumento del 19% e il Pecorino del 12%. Questi dati rappresentano un'anticipazione dello studio che analizza i vini più venduti in Italia nella grande distribuzione.

Inoltre, il Montepulciano d'Abruzzo ha segnato un incremento del 4%, in netta controtendenza rispetto ad altri vini rossi italiani che hanno invece registrato un calo nel 2023. Gli esperti commentano che questo risultato è da considerarsi positivo, specialmente alla luce degli effetti dell'annata negativa del 2023.

"Il successo del Cerasuolo d'Abruzzo DOC e del Pecorino d'Abruzzo DOC è una conferma del valore di questi vini per i viticoltori e i vignaioli abruzzesi", sottolinea Giuseppe Cavaliere, agronomo e funzionario del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo. "Assistiamo a un cambiamento nei consumi, con una diminuzione del consumo di vini rossi a favore dei rosati e dei bianchi, che stanno incontrando sempre più l'interesse dei consumatori, soprattutto dei più giovani", conclude Cavaliere, notando una tendenza simile anche in altri importanti mercati come Germania, Stati Uniti e Canada.