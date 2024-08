Boom di Vendite per i Pooh alla 730ª Perdonanza Celestiniana

La 730ª Perdonanza Celestiniana si conferma un evento imperdibile, con i biglietti per i concerti dei Pooh quasi completamente esauriti. I tagliandi, messi in vendita questa mattina alle 10:00, hanno visto una richiesta eccezionale, e dopo appena quattro ore ne rimangono disponibili solo poche decine, per lo più nelle aree più distanti dal palco.

L’interesse per il concerto dei Pooh è stato tale da generare lunghe attese per l’accesso alla vendita online, con code virtuali che in alcuni casi hanno superato i 40 minuti. Tuttavia, chi desidera assistere al concerto di Umberto Tozzi può ancora acquistare numerosi biglietti disponibili, suggerendo un ritmo di vendita più moderato rispetto alla band icona della musica italiana.

Per quanto riguarda il concerto di Rose Villain e Achille Lauro, l'assegnazione dei posti non è stata specificata, rendendo difficile stabilire quanti biglietti siano ancora disponibili. L'incertezza su questo aspetto potrebbe però aumentare l'attesa e l'interesse del pubblico per l'evento.

Con la maggior parte dei biglietti per i Pooh ormai esauriti e la disponibilità per Umberto Tozzi ancora ampia, la 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana continua a suscitare grande entusiasmo. Questa manifestazione, che fonde tradizione, fede e spettacolo, si sta dimostrando ancora una volta capace di attrarre un pubblico numeroso e variegato, confermando il suo ruolo centrale nel panorama culturale italiano.