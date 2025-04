Borse europee in impennata: Milano registra un sorprendente +7% dopo la sospensione dei dazi

Le piazze finanziarie europee registrano rialzi significativi, con Milano in testa, in seguito alla decisione di sospendere i dazi per 90 giorni.

Le Borse europee hanno vissuto una giornata di forte crescita, con rialzi che non si vedevano dai tempi della pandemia di Covid-19. In particolare, la Borsa di Milano ha segnato un incremento del 7%, posizionandosi tra le migliori performance del continente. Anche altre piazze europee hanno registrato aumenti notevoli: Francoforte ha guadagnato il 7,5%, Parigi il 6,2% e Zurigo il 5,3%.​

Questo rally è stato innescato dalla decisione dell'ex presidente statunitense Donald Trump di sospendere per 90 giorni l'imposizione di nuovi dazi sulle importazioni, una mossa che ha portato ottimismo tra gli investitori . La sospensione dei dazi è vista come un segnale positivo per l'economia globale, riducendo le tensioni commerciali e favorendo gli scambi internazionali.

In Italia, il FTSE MIB ha beneficiato particolarmente di questa ondata di ottimismo, con molti titoli che hanno registrato aumenti significativi. Analisti finanziari sottolineano che questa crescita potrebbe essere sostenuta nel breve termine, ma invitano alla cautela considerando la volatilità dei mercati.​

Nonostante l'entusiasmo, alcuni esperti avvertono che la sospensione dei dazi potrebbe essere solo temporanea e che le tensioni commerciali potrebbero riemergere. Pertanto, consigliano agli investitori di monitorare attentamente gli sviluppi politici e economici nelle prossime settimane.​

In sintesi, la giornata odierna ha riportato una ventata di ottimismo sui mercati finanziari europei, con performance che non si vedevano dai tempi del Covid-19. Resta da vedere se questa tendenza positiva si consoliderà nel tempo o se si tratta di un fenomeno temporaneo legato alle recenti decisioni politiche.