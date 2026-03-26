Boscaglia trasformata in base della droga: scoperta choc tra Pianola e Bagno

Segnalazioni dei residenti portano alla scoperta di un accampamento nel bosco usato per lo spaccio: sequestrate armi e materiale per confezionare droga

Un vero e proprio centro di spaccio nascosto tra gli alberi è stato individuato e smantellato dalla Polizia nella zona boschiva tra Pianola e Bagno, nel territorio de L'Aquila. L’operazione, condotta nelle ore serali, ha permesso di portare alla luce una base logistica ben organizzata, utilizzata stabilmente per la vendita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato avviato a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, che avevano notato un insolito e continuo via vai di persone dirette verso la pineta. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, numerosi acquirenti si recavano nell’area per acquistare droga da soggetti, in prevalenza giovani di origine nordafricana, che operavano in maniera strutturata e continuativa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, supportati da unità cinofile, che hanno individuato un accampamento composto da tende e bivacchi nascosti nel sottobosco. All’interno della struttura sono stati rinvenuti diversi oggetti ritenuti riconducibili all’attività illecita: due pistole – risultate poi una scacciacani e una replica priva di tappo rosso – oltre a un bastone animato, un’ascia e una roncola.

Durante le perquisizioni sono stati inoltre sequestrati un narghilè, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che confermerebbero l’esistenza di una vera e propria organizzazione sul territorio.

Alla vista degli agenti, i soggetti presenti si sono dati alla fuga, sfruttando l’oscurità e la conoscenza dell’area boschiva. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo utilizzava anche un sistema di vedette per monitorare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Nella giornata successiva è intervenuta la Polizia Scientifica, che ha effettuato un accurato sopralluogo per raccogliere prove utili all’identificazione dei responsabili e allo sviluppo delle indagini.

Conclusa l’operazione, l’area è stata affidata agli operatori del Comune dell’Aquila, che hanno proceduto alla bonifica del sito, rimuovendo le strutture abusive e ripristinando le condizioni di sicurezza.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio nei contesti boschivi, una modalità sempre più diffusa per eludere i controlli e garantire continuità alle attività illegali.