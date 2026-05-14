Meteo, weekend gelido per maggio: temperature giù fino a otto gradi

Tra venerdì e sabato atteso il momento più freddo: valori sotto media, gelate a quote insolite e clima quasi autunnale in diverse regioni italiane.

L’Italia si prepara a un deciso calo delle temperature entro il fine settimana, con valori che in alcune zone potranno scendere fino a 6-8 gradi sotto la media del periodo. La fase più fredda è attesa tra venerdì e sabato, quando l’ingresso di aria più fredda porterà un netto cambiamento rispetto al clima mite dei giorni precedenti.

Il raffreddamento interesserà inizialmente il Nord e parte del Centro, per poi estendersi anche a diverse aree del Sud. Le temperature risultano già inferiori alla norma su molte regioni, ma nei prossimi giorni è previsto un ulteriore arretramento termico, accompagnato da vento e instabilità. Il quadro sarà particolarmente anomalo per la seconda metà di maggio, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

Nella giornata di giovedì, sia le massime sia le minime tenderanno a diminuire. Valori sotto media sono attesi su tutto il Nord e su parte del Centro-Sud, in particolare tra Toscana, Umbria, Campania e Basilicata. Altrove le temperature resteranno più vicine ai valori stagionali, con un clima ancora relativamente più mite sulle estreme regioni meridionali.

Venerdì il calo diventerà più marcato al Centro-Nord, dove le massime potranno portarsi fino a 6-8°C sotto la norma. Nelle ore più fredde della notte il clima sarà rigido soprattutto su colline e montagne, con il rischio di gelate all’alba anche a quote insolitamente basse per il periodo, intorno ai 700-800 metri. Al Sud, invece, è possibile un temporaneo aumento termico prima del successivo ingresso dell’aria più fresca.

Sabato il freddo si farà sentire su gran parte della Penisola. Le temperature risaliranno leggermente sul Nordovest, ma caleranno sul resto d’Italia, con anomalie negative più evidenti tra Toscana, Umbria e Basilicata. Anche molte altre regioni registreranno valori inferiori alla media di 4-6°C.

Domenica è previsto un lieve recupero, ma il clima resterà ancora fresco, soprattutto al Sud, dove massime e minime faticheranno a tornare pienamente in linea con il periodo. Una fase breve, ma significativa, che riporterà condizioni quasi autunnali in pieno maggio.