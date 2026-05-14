El Niño 2026, cresce l’allerta globale: il “super evento” fa paura davvero

Le previsioni indicano un possibile ritorno di El Niño entro l’estate, ma gli esperti invitano alla cautela: scenari intensi non significano automaticamente catastrofi.

Il possibile ritorno di El Niño nel corso del 2026 sta attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Non si tratta di un fenomeno insolito: El Niño fa parte della variabilità naturale del sistema oceano-atmosfera e, insieme alla fase opposta La Niña, rientra nel ciclo noto come ENSO. A rendere il quadro particolarmente osservato sono però le simulazioni che indicano una possibile evoluzione intensa nel Pacifico equatoriale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri climatici internazionali, le probabilità di sviluppo di El Niño tra la tarda primavera e l’estate sono in aumento. Il fenomeno nasce quando le acque superficiali del Pacifico centro-orientale registrano un riscaldamento anomalo, con effetti potenziali sulla circolazione atmosferica, sulle piogge e sulle temperature in vaste aree del pianeta.

Negli ultimi giorni alcuni studi e articoli specializzati hanno evocato il paragone con grandi eventi del passato, compresi quelli del 1877-1878, del 1997-1998 e del 2015-2016, considerati tra gli episodi più intensi mai osservati. Il confronto nasce dalla possibilità che le anomalie oceaniche possano raggiungere valori elevati, tali da collocare l’eventuale episodio del 2026 tra i più forti degli ultimi decenni.

La prudenza, tuttavia, resta necessaria. Un El Niño molto forte non produce automaticamente gli stessi effetti ovunque e non autorizza letture catastrofiche. Gli impatti dipendono da molti fattori: temperatura degli oceani, risposta dell’atmosfera, stagione di sviluppo, condizioni regionali e vulnerabilità dei singoli territori. Inoltre, la primavera è tradizionalmente uno dei periodi più difficili per formulare previsioni affidabili sull’evoluzione di ENSO, il cosiddetto “spring prediction barrier”.

Oggi, rispetto al passato, il monitoraggio è molto più avanzato. Satelliti, boe oceaniche, modelli numerici e osservazioni globali permettono di seguire l’evoluzione del Pacifico con grande dettaglio. Proprio per questo gli scienziati distinguono tra segnali previsionali, scenari possibili e certezze, che al momento non ci sono ancora.

Se le simulazioni più intense venissero confermate, El Niño 2026 potrebbe diventare uno degli eventi climatici più rilevanti degli ultimi anni, con conseguenze su temperature globali, siccità, piogge estreme e agricoltura in diverse aree del mondo. Saranno però i prossimi mesi a chiarire la reale forza dell’evento e la sua durata.

Il punto fermo è uno: El Niño va seguito con attenzione, ma senza semplificazioni. È un motore climatico importante, non un sinonimo automatico di emergenza globale.