Meteo, weekend di maltempo: grandine, vento e neve fuori stagione sull’Italia ora

Una saccatura atlantica porterà instabilità fino al fine settimana: sabato attesi fenomeni intensi, crollo termico, vento forte e neve in montagna.

L’Italia si prepara a una nuova fase di maltempo, con rovesci, temporali, possibili grandinate, vento sostenuto e un deciso calo delle temperature entro il fine settimana. Il quadro meteorologico è legato all’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, alimentata da aria fredda in discesa verso il Mediterraneo.

La situazione, già instabile su parte del continente, tenderà a peggiorare tra venerdì e soprattutto sabato, quando il fronte perturbato raggiungerà il suo momento più incisivo. Le correnti fredde, inizialmente collocate oltre la Manica, scivoleranno verso la Francia e poi verso l’Italia, favorendo la formazione di piogge diffuse, temporali localmente forti e un sensibile abbassamento termico, con valori anche inferiori alla media del periodo.

Nella giornata di giovedì, il Nord sarà la prima area coinvolta, in particolare Alpi, Prealpi, zone pedemontane e settori tra Lombardia e Triveneto. Sono attesi rovesci e temporali, con neve inizialmente intorno ai 1600 metri. Nel pomeriggio i fenomeni potranno estendersi anche verso le pianure, con episodi localmente intensi e possibilità di grandine. Più riparati Piemonte occidentale e Liguria, mentre un miglioramento è atteso in serata.

Al Centro, la mattinata partirà con condizioni più tranquille, ma nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali sulle aree interne, in parziale estensione verso il versante adriatico. Al Sud il tempo resterà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche piovasco nelle zone interne. I venti occidentali saranno moderati o forti e i mari tenderanno a diventare molto mossi.

Venerdì l’instabilità diventerà più organizzata. Al Nord sono previsti rovesci e temporali intermittenti già dal mattino, con ulteriore peggioramento verso sera e rischio di fenomeni abbondanti. Al Centro saranno più esposte Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio, mentre Abruzzo e basso Lazio potranno vivere fasi più aperte. Il Sud resterà in gran parte ai margini, con qualche fenomeno possibile sulla Sardegna settentrionale.

La giornata più critica sarà sabato. Il maltempo interesserà molte regioni, con temporali anche forti, grandinate locali, venti a tratti burrascosi e mari agitati. La neve potrà tornare sulle Alpi anche sotto i 1500 metri, mentre sull’Appennino settentrionale non sono esclusi fiocchi a quote insolite per la stagione. Il calo termico sarà netto soprattutto al Centro-Nord, con clima decisamente più freddo rispetto ai giorni precedenti.

Domenica il quadro dovrebbe gradualmente migliorare, pur con residua instabilità al Nordest, qualche pioggia sulle aree interne del Centro e isolati piovaschi al Sud. Le temperature tenderanno a recuperare leggermente, mentre i venti settentrionali manterranno i mari ancora mossi o molto mossi.