Braccio Fratturato a un 12enne: Indifferenza e Violenza tra Adolescenti a Villanova di Cepagatti

Un episodio di violenza e indifferenza ha scosso la comunità di Villanova di Cepagatti, una frazione della cittadina pescarese, dove un ragazzino di 12 anni è stato aggredito da un coetaneo di 14 anni, riportando una grave frattura al gomito. Il fatto, avvenuto in un parco pubblico, ha sollevato un'ondata di indignazione, soprattutto per la mancanza di reazione dei giovani presenti al momento dell'incidente.

Secondo il racconto del padre del 12enne, l'aggressione è stata la tragica conseguenza di un tentativo di rivalsa. Il figlio, dopo aver subito un dispetto da parte di un bullo più grande che gli aveva danneggiato lo smartphone, ha cercato di fare lo stesso con il cellulare del 14enne. La situazione è degenerata rapidamente: il ragazzino più grande ha reagito con violenza, provocando una frattura scomposta al gomito del dodicenne.

L'aspetto più inquietante di questo episodio è l'indifferenza mostrata dai presenti. I coetanei, tra cui lo stesso bullo, sono rimasti a pochi metri di distanza, distratti dai loro telefoni e immersi nelle loro conversazioni, mentre il 12enne giaceva a terra in preda a un dolore insopportabile. Nessuno ha cercato di aiutare il ragazzo o di chiamare i soccorsi, lasciandolo soffrire in solitudine.

Il padre, allertato da alcuni adulti che hanno notato il ragazzo a terra, si è precipitato sul posto e ha immediatamente contattato il 118 e i carabinieri. Solo un amico del ferito si è offerto di testimoniare quanto accaduto, mentre gli altri ragazzi presenti hanno scelto il silenzio, probabilmente per paura di ritorsioni. Alcuni hanno persino criticato il padre per aver chiamato le forze dell'ordine, negando di aver visto l'accaduto.

Il 12enne è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un primo intervento. La frattura scomposta richiederà ulteriori cure e si prevedono almeno due mesi di recupero. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per chiarire le responsabilità del 14enne coinvolto nell'aggressione.

Il padre del giovane ferito ha espresso tutta la sua rabbia e frustrazione in un post su Facebook, corredato da foto che documentano le conseguenze dell'incidente. Ha dichiarato la sua determinazione a ottenere giustizia per il figlio, sottolineando come il cinismo e la mancanza di empatia mostrati dai coetanei presenti abbiano aggiunto ulteriore dolore a una situazione già drammatica.