Brutale aggressione a Pescara durante il Capodanno: 36enne accoltellato in via Lago di Capestrano

Mentre migliaia di persone erano nel centro della città ad ascoltare i Pooh, un giallo si consumava in periferia durante la notte di Capodanno: Tidiane Ba Omar, 36 anni, è stato gravemente ferito con un'arma da taglio in un violento episodio di sangue avvenuto in via Lago di Capestrano, all'altezza del civico 70, poco dopo le 20. Le circostanze che hanno portato all'aggressione sono ancora da accertare, ma sembra che l'uomo sia stato vittima di un'aggressione, probabilmente in seguito a una rissa legata a questioni legate al traffico di droga.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia scientifica per indagare sulla dinamica degli eventi. La vittima, identificata come Tidiane Ba Omar, è di nazionalità straniera. Attualmente, il 36enne si trova in gravi condizioni a causa delle ferite riportate durante l'aggressione.