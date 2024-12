Buoni spesa comunali: 1.250 famiglie riceveranno aiuti alimentari prepagati

Contributi per famiglie in difficoltà economica a Pescara: disponibili carte spesa da 100 euro e voucher dedicati ai figli.

Il Comune di Pescara ha annunciato un importante sostegno per le famiglie in difficoltà economica attraverso l’erogazione di buoni spesa del valore di 100 euro, destinati a 1.250 nuclei familiari. Le carte spesa, utilizzabili esclusivamente per acquistare beni alimentari di prima necessità, saranno distribuite tra Natale e l’Epifania. Le domande possono essere presentate fino al 14 dicembre alle ore 13, tramite il sito ufficiale del Comune, utilizzando lo Spid.

Il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Pignoli hanno spiegato che si tratta di carte prepagate emesse da operatori economici locali. Per poter accedere al beneficio, è necessario rispettare requisiti precisi, tra cui la residenza a Pescara o un permesso di soggiorno valido per i cittadini extracomunitari, e possedere un’attestazione Isee 2024, ordinaria o corrente, non superiore a 8.000 euro. Non potranno beneficiare del contributo i titolari della “Carta dedicata a te” 2024 del Governo, del valore di 500 euro. È consentita una sola richiesta per famiglia.

I beneficiari riceveranno una comunicazione via SMS con data e ora per il ritiro della carta spesa presso la Casa dell’inclusione sociale di via Gran Sasso. Sarà necessario presentarsi con un documento di identità valido.

Parallelamente, l’assessorato guidato da Adelchi Sulpizio ha pubblicato l’elenco dei destinatari di altri aiuti, come i voucher fornitura destinati a famiglie con figli, per l'acquisto di beni di prima necessità come vestiario, materiale scolastico, alimenti e carrozzine. In questo caso, il limite Isee è fissato a 12.000 euro.

Sono stati distribuiti 88 voucher con valori differenziati:

20 voucher da 500 euro ,

, 67 voucher da 300 euro ,

, 1 voucher da 100 euro.

Questi si aggiungono ai 110 voucher erogati nei mesi precedenti. I fondi sono stati messi a disposizione dalla Regione Abruzzo. Tutti i voucher devono essere utilizzati presso i fornitori iscritti al Catalogo comunale e verranno accreditati sulla tessera sanitaria del beneficiario. Sarà possibile usufruirne fino al 13 gennaio 2025, previa notifica via SMS o e-mail.

Questo intervento rappresenta un supporto concreto per molte famiglie, specialmente durante il periodo natalizio, garantendo un aiuto per far fronte alle difficoltà economiche e alle esigenze quotidiane.