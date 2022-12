CANCELLATA 18App? Che ne pensi? | lucadeejay #18app #app18

Governo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio firmato da Federico Mollicone (Fdi), Rossano Sasso (Lega) e Rita Dalla Chiesa (FI) in cui si prevede l’abolizione del bonus cultura 18 app per reinvestire i fondi per finalità di sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura. Subito lo stop da parte dell’opposizione.

Si tratta di un tesoretto da 230 milioni annuali che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia vorrebbero dirottare su attività varie. Un esempio? Ci sono 5 milioni per i carnevali storici, 1 milione per cori, festival e bande musicali e 1 milione per la creazione di una Fondazione Vittoriano, per gestire e valorizzare il complesso del Vittoriano a Roma. Tra le proposte, c’è anche l’assunzione di 750 persone al ministero, si legge su La Repubblica.

