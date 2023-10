Caccia ai Furti di "Oro Rosso" tra Marche, Umbria ed Abruzzo

In un'azione straordinaria volta a contrastare i furti di rame nel settore ferroviario, la Polizia di Stato ha condotto la decima giornata dell'operazione "Oro Rosso" nelle regioni delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo.

In totale, sono state effettuate 52 verifiche su individui, ispezionate 19 strutture di stoccaggio di materiale ferroso, e condotti 17 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e sulle strade, con 7 pattuglie automontate posizionate strategicamente nelle aree più suscettibili ai furti. Questa operazione ha coinvolto ben 35 operatori.

Il Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo ha coordinato questa massiccia operazione, svolta il 4 ottobre scorso in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo principale di contrastare il fenomeno dei furti di rame, dannoso per le imprese ferroviarie e non solo. Questo tipo di reato colpisce le infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, spesso causando interruzioni nei servizi pubblici, come quello ferroviario. L'operazione mira a scoraggiare sia i singoli individui sia le organizzazioni criminali coinvolte nei furti di rame e altri metalli, oltre a individuare eventuali collegamenti con la ricettazione di questi materiali, che sono essenziali per la fornitura di vari servizi gestiti da enti pubblici e privati.

Questi controlli regolari servono come deterrente efficace per combattere con successo questo tipo di reato predatorio, proteggendo le infrastrutture cruciali per la società e l'economia.