Caccia ai cinghiali sospesa per garantire la sicurezza dell'orso nel Parco Nazionale

L'Ambito territoriale di Avezzano posticipa l'inizio della caccia accogliendo la richiesta del Parco Nazionale. Regione Abruzzo ancora silente.

Rimandato l'inizio della caccia al cinghiale nelle aree frequentate dagli orsi, per consentire la salvaguardia dell'animale-simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm). La decisione è stata presa dall'Ambito Territoriale di Caccia (Atc) di Avezzano, che ha accolto la richiesta promossa dal Parco stesso e da numerose associazioni ambientaliste. La sospensione durerà venti giorni, un intervallo che evita sovrapposizioni con l’inizio del periodo di letargo degli orsi, previsto nelle settimane successive.

A sollecitare l'intervento erano state undici associazioni ambientaliste, che avevano inviato una richiesta formale alla Regione Abruzzo. Tra queste, spicca l'associazione Salviamo l'Orso, che ha espresso il proprio disappunto nei confronti dell'inerzia della Regione: "Non abbiamo ricevuto alcuna risposta dalle autorità regionali, e ancora una volta è toccato al Pnalm prendere l'iniziativa". Secondo l'associazione, la Regione è stata poco efficiente nel rispondere prontamente a una questione di fondamentale importanza per la conservazione della fauna locale.

La polemica non si è fermata qui. Salviamo l'Orso ha duramente criticato anche la decisione dell'Atc Sulmona, che, contrariamente all'Atc di Avezzano, ha scelto di non adottare la stessa misura cautelativa. L'associazione ha definito questa posizione come una dimostrazione di indifferenza nei confronti della protezione dell'orso, ritenendo che l'Atc Sulmona abbia perso una preziosa occasione per dimostrarsi sensibile alle esigenze della conservazione ambientale e ottenere un riconoscimento positivo.

In conclusione, mentre l'Atc di Avezzano ha scelto di sospendere temporaneamente la caccia per favorire la tutela dell'orso, la Regione Abruzzo resta sotto accusa per la sua mancanza di reattività.