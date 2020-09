Cadavere ritrovato al largo di Giulianova, Si ipotizza sia quello del 40enne cecoslovacco

La Guardia Costiera di Giulianova (Teramo), intorno alle 16, ha recuperato al largo di Giulianova il cadavere di un uomo. Secondo le prime informazioni si ipotizza che possa essere il corpo di Tomas Cerveny, il 40enne cecoslovacco scomparso insieme a Marketa Adamkova, 17 anni.

I due si trovavano insieme in vacanza a Martinsicuro ma da sabato scorso si erano perse le loro tracce. Domenica, davanti alla Riserva naturale della Sentina a nord della foce del Tronto a San Benedetto era stato rinvenuto il cadavere di una ragazza, che sarebbe proprio quella della 17enne (anche se il riconoscimento non è ancora ufficiale). I due potrebbero essere stati vittime di un incidente in barca.

Oggi il ritrovamento del cadavere di un uomo al largo di Giulianova. Sul posto, oltre al medico legale, sta arrivando anche il pm della procura di Ascoli Piceno, titolare del fascicolo.