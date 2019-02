Cade sciando fuoripista, sciatore soccorso dal Cnsas

Stavano scendendo per i 'Valloni', un noto fuoripista del versante aquilano del Gran Sasso, quando uno dei due sciatori è caduto e si è fatto male, rendendo così necessario l'intervento dei soccorsi.

È accaduto a uno scialpinista romano, il 118, allertato dall'amico illeso, è intervenuto con l'eliambulanza.

A bordo, oltre al tecnico di elisoccorso del Cnsas, è stato imbarcato anche un altro soccorritore, sempre del Corpo, per agire in supporto dell'equipaggio.

Il personale sanitario insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico è stato sbarcato a un centinaio di metri di distanza dall'incidente.

Questo per evitare che l'ingombro dei cavi ostacolasse il recupero in elicottero. Stabilizzato sulla barella, l'uomo è stato quindi trainato lontano dai piloni della Funivia e in breve tempo recuperato in hovering dall'eliambulanza diretta all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.