Calabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciate

Piogge torrenziali e mareggiate colpiscono il Cosentino: strade chiuse, frane, evacuazioni e linee ferroviarie a rischio mentre i soccorritori lavorano senza sosta.

Una violenta ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio la costa tirrenica della Calabria, con effetti particolarmente pesanti nel Cosentino. Dopo ore di precipitazioni intense, il fiume Busento è fuoriuscito dagli argini in località Molino Irto, tra Dipignano e Cosenza, invadendo terreni e parcheggi e causando danni a diverse autovetture. Alcune famiglie risultano isolate, mentre le squadre di soccorso stanno tentando di raggiungere le abitazioni più esposte.

Situazione critica anche lungo il Campagnano, esondato in vari punti tra Cosenza e Rende, con acqua e fango riversati sull’asfalto. Numerose le strade allagate e temporaneamente chiuse al traffico. In campo operano senza sosta Vigili del fuoco, Protezione civile regionale e carabinieri forestali: gli interventi registrati sfiorano il centinaio tra allagamenti, smottamenti e richieste di assistenza. Nelle ultime 48 ore si sono accumulati oltre 260 millimetri di pioggia, un dato che conferma l’eccezionalità dell’evento.

A Cosenza, in via Lungo Crati, una porzione di carreggiata è franata, rendendo necessario il blocco del transito. Il sindaco Franz Caruso ha invitato la popolazione alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di evitare le aree prossime ai corsi d’acqua.

Disagi anche ad Aprigliano, dove il cedimento della sede stradale in contrada San Nicola ha provocato la rottura della condotta principale dell’acqua e di una tubazione del gas. Segnalate frane nelle Serre cosentine e in Presila, con ripercussioni sulla Statale 107 Silana-Crotonese.

L’emergenza si estende fino alla costa: a Tortora la mareggiata ha invaso lungomare e vie adiacenti, raggiungendo i piani bassi di alcuni edifici. Particolarmente delicata la situazione a Paola, dove le onde minacciano la ferrovia sul tratto costiero già indebolito da precedenti mareggiate. Le autorità mantengono alta l’attenzione, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.