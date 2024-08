Calcio: Giovanni Pagliari È il Nuovo Allenatore de L'Aquila Calcio

Pagliari torna a guidare la squadra; mercoledì la presentazione ufficiale

L'Aquila Calcio ha ufficializzato questa mattina la nomina di Giovanni Pagliari come nuovo allenatore della squadra, in seguito al recente divorzio con Roberto Cappellacci avvenuto la scorsa settimana. Pagliari, che ha già guidato L'Aquila in passato e vanta una solida esperienza con diverse squadre di Serie C, è pronto a tornare in panchina per affrontare la nuova stagione calcistica.

Lo staff tecnico al completo

Insieme a Pagliari, è stato definito anche il nuovo staff tecnico. Gabriele Baldassarri ricoprirà il ruolo di vice-allenatore, portando la sua esperienza e competenza a supporto del team. La preparazione atletica sarà affidata a Mattia Spoltore, mentre Federico Serraiocco assumerà il ruolo di preparatore dei portieri, garantendo un team completo e ben strutturato.

Presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale di Giovanni Pagliari come allenatore de L'Aquila Calcio avrà luogo mercoledì 7 agosto alle ore 15.30. Durante l'evento, Pagliari incontrerà i tifosi e la stampa per discutere delle sue aspettative e degli obiettivi per la prossima stagione.

Con il nuovo allenatore, L'Aquila Calcio punta a rinforzare la squadra e a migliorare le prestazioni sul campo, cercando di capitalizzare l'esperienza e le competenze di Pagliari per ottenere risultati significativi nella stagione in arrivo. La scelta di un allenatore esperto e il rinnovamento dello staff tecnico rappresentano una chiara volontà del club di ambire a traguardi importanti.

La comunità calcistica de L'Aquila attende con interesse il nuovo inizio e il potenziale che il ritorno di Pagliari potrebbe portare alla squadra. I tifosi sperano che questo cambiamento segni l'inizio di una nuova era di successi e soddisfazioni per il club.