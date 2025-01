Calcio, il Pescara sfida il Rimini: obiettivo vittoria e riscatto

La squadra abruzzese cerca di interrompere la crisi e mantenere viva la corsa promozione.

Il Pescara punta a riprendere la strada della vittoria nella sfida contro il Rimini, in programma domani, sabato 11 gennaio, allo stadio Adriatico, con calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Dopo la sconfitta subita a Sassari e una serie di risultati deludenti – appena 12 punti ottenuti nelle ultime 10 partite – i biancazzurri vogliono conquistare il primo successo del 2025. Una vittoria sarebbe cruciale per restare in scia del primo posto, attualmente distante tre lunghezze.

L'allenatore Silvio Baldini analizza il momento complicato della squadra: "Stiamo attraversando un periodo difficile, ma dobbiamo essere capaci di non lasciarci sopraffare dalla paura. L’importante è rimanere concentrati sulla lotta per la promozione. Se avessimo sfruttato meglio le prime partite, ora avremmo potuto avere un margine di 3-4 punti. Non è così, ma non importa. La nostra forza deve essere la capacità di pensare solo al campo, senza distrazioni. Mi assumo tutte le responsabilità." Baldini ha poi aggiunto: "Questa squadra non può permettersi di abbassare il ritmo: deve giocare sempre con il piede sull’acceleratore. O si sogna o si perde. Il mio compito è proteggere i ragazzi e trasmettere sicurezza. Sono persone serie e meritevoli di fiducia."

Per il match contro il Rimini, il Pescara dovrà fare a meno dell’infortunato Crialese, mentre sarà disponibile il nuovo acquisto Letizia, pronto alla sua prima convocazione. Nel frattempo, i tifosi biancazzurri renderanno omaggio a Marco Mazza, storico fondatore dei Pescara Rangers, con coreografie commemorative che animeranno gli spalti.