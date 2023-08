Calciomercato Pescara: Nuovi Volti per l'Attacco con Tommasini e Cangiano, Pineto si Concentra su Ta

La squadra del Pescara sta portando avanti una vivace campagna di rinnovamento dell'attacco, accogliendo con entusiasmo l'arrivo di nuovi talenti. Tra le file dei biancazzurri si preparano ad esordire due nuovi attaccanti di spessore: Tommasini, proveniente dal Pisa, e Cangiano, che si unisce dalla formazione del Bologna. Questi ingressi porteranno un nuovo slancio e una maggiore profondità al reparto offensivo del Pescara.

Per Tommasini è stato sottoscritto un contratto triennale, con il giocatore che approda definitivamente alla squadra abruzzese (nonostante avesse ancora un anno di contratto con il Pisa fino al 2024) e il Pisa mantiene il diritto al 30% di una futura rivendita del calciatore. Per Cangiano, è stato trovato un accordo sulla formula, con un prestito che comprende un diritto di riscatto e un controriscatto a favore del club emiliano. L'ufficialità di queste operazioni è attesa a breve, con le firme e gli annunci previsti per oggi.

Mentre la squadra si prepara per l'inizio del torneo di Serie C, c'è un'incertezza sul girone in cui sarà inserito il Pescara. La Lega Pro renderà noti i calendari il prossimo lunedì, fornendo così ulteriori dettagli sulla strada che attende la squadra abruzzese nel campionato.

Nel frattempo, il Pineto sta per concludere la propria campagna di acquisti con l'arrivo di Mohammed Amine Chakir, potenzialmente l'ultimo tassello del mercato. Il direttore sportivo biancazzurro, Marcello Di Giuseppe, sta lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli con un paio di giocatori, incluso Marco Taraschi, un esterno destro pescarese classe 2001. Un'altra trattativa in fase avanzata riguarda Gianmarco Ingrosso, difensore di 34 anni di proprietà del Pescara. La squadra è concentrata sul prossimo test, in programma domenica a Silvi contro il Giuliano, formazione del girone C di Serie C. La stagione si sta avvicinando e le squadre si stanno preparando per sfidare nuove sfide e mettere in mostra il loro impegno sul campo.