Caldo Anomalo in Ottobre, Come un Ritorno all'Estate

L'Italia si prepara ad un'eccezionale ondata di caldo in questo inizio di ottobre, con temperature che faranno sembrare l'autunno lontano come un ricordo estivo. Una massa d'aria calda eccezionalmente estesa, con temperature a 1500 metri di altitudine tra i 20 e i 22°C, ha già conquistato la penisola iberica e gran parte della Francia meridionale, dirigendosi ora verso l'Italia. Nonostante la parte più calda dell'anticiclone si mantenga principalmente sulla Spagna e la Francia, temperature ben al di sopra della media saranno comuni sia in Italia che nell'Europa centrale fino alla Polonia. Questa situazione meteorologica è straordinariamente insolita, se non unica, e si protrarrà per diversi giorni, probabilmente fino alla fine della prima decade di ottobre. Le temperature massime saranno estive, superando facilmente i 30°C sia al Nord che al Centro, e in alcune aree del Sud.

Il fenomeno eccezionale sarà soprattutto rappresentato da un notevole aumento delle temperature in quota, con punte che potrebbero raggiungere i 4600/4800 metri o addirittura di più nelle Alpi occidentali. Valori che sarebbero insoliti persino ad agosto, figuriamoci all'inizio di ottobre. Questo periodo caldo e generalmente soleggiato non subirà variazioni significative al Centro-Sud, mentre al Nord si verificherà solo un lieve "break" meteorologico. Una perturbazione atlantica, guidata da un vortice sul mare del Nord, sfiorerà le Alpi tra la serata del 3 e la giornata del 4 ottobre, portando nuvolosità irregolare e sporadiche precipitazioni, accompagnate da un modesto calo delle temperature.

Tuttavia, questa temporanea interruzione della situazione di caldo sarà rapidamente compensata nei giorni successivi da un ritorno dell'anticiclone sub-tropicale su tutta l'Europa occidentale, compresa l'Italia. In effetti, questa seconda irruzione di aria calda potrebbe rivelarsi ancora più intensa di quella iniziale ad inizio ottobre, poiché i modelli meteorologici prevedono che l'aria calda raggiungerà persino la Scandinavia e il Baltico. Se queste previsioni saranno confermate, città come Oslo, Copenhagen e Stoccolma potrebbero sperimentare temperature di 20/22°C, più di 10°C sopra la media, entro la prossima domenica.

Per quanto riguarda l'Italia, la giornata più calda dovrebbe essere martedì, ma una seconda fase di caldo è prevista per il prossimo fine settimana, in particolare al Centro-Nord. Tuttavia, timidi segnali di cambiamento nella circolazione atmosferica sono visibili attorno al 10/12 ottobre, quando sembra che l'anticiclone sub-tropicale e una saccatura fredda proveniente dalla Scandinavia si scontreranno proprio sull'Europa centrale. In quel momento, potremmo trovarci in una delle due situazioni: o l'Italia continuerà a godere di un clima prevalentemente estivo, oppure dovremo prepararci all'arrivo della prima irruzione di aria fredda della stagione autunnale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti meteorologici.