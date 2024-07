Caldo Intenso: Bollino Rosso per 11 Città e Temperature fino a 40 Gradi

L'ondata di caldo africano sta colpendo duramente l'Italia, con 11 città che raggiungono il livello massimo di allerta. Oggi, sette città hanno il bollino rosso, e domani il numero salirà a undici, come indicato nel bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Questa situazione rappresenta un rischio significativo per la salute non solo delle persone più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche, ma anche per le persone sane e attive.

Le Città con Bollino Rosso

Oggi, le città con bollino rosso sono:

Campobasso

Frosinone

Latina

Perugia

Rieti

Roma

Trieste

Il Lazio è particolarmente colpito dall'ondata di calore. Le città con bollino arancione, che segnalano comunque un rischio elevato, sono:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Pescara

Torino

Verona

Viterbo

Domani, le città con bollino rosso saliranno a undici:

Bologna

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Viterbo

La Durata dell'Ondata di Caldo

Secondo le previsioni di www.ilmeteo24ore.it , l'Italia è attualmente sotto l'influenza di un promontorio subtropicale, con il picco di caldo previsto per il weekend. Questa ondata di calore si preannuncia duratura, con temperature in ulteriore aumento la prossima settimana, raggiungendo l'apice tra mercoledì e venerdì.

Al Nord, alcuni temporali, anche di forte intensità, porteranno un temporaneo sollievo fino a domenica. Tuttavia, da lunedì le temperature torneranno a salire, accompagnate da un'elevata umidità.

Temperature Elevate e Notti Tropicali

Le temperature sono ben al di sopra della media stagionale, con punte massime tra i 36 e i 38 gradi, soprattutto al Centro-Sud. In alcune zone, si potranno raggiungere anche i 40 gradi. Le aree costiere potranno beneficiare di qualche grado in meno grazie alle brezze marine, ma l'afa farà sentire i suoi effetti, soprattutto durante la notte, quando le temperature non scenderanno sotto i 23/25 gradi, creando un'atmosfera simile a quella tropicale.

Consigli per Affrontare il Caldo

Data l'intensità e la durata di questa ondata di calore, è fondamentale adottare misure preventive per proteggere la salute:

Evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde.

Mantenersi idratati bevendo molta acqua.

Utilizzare ventilatori o aria condizionata per rinfrescare gli ambienti interni.

Indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

L'ondata di calore africano continua a mettere a dura prova l'Italia, richiedendo attenzione e precauzioni per affrontare al meglio le alte temperature.