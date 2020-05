Caldo africano in arrivo sull'Italia, temperature fino ai 40 gradi

I modelli matematici continuano infatti a proporre isoterme in quota davvero eccezionali per il periodo, parliamo di temperature a 1500m di altezza fino a 26-28°C con valori al suolo che potranno facilmente sfondare la soglia dei 35-36°C e raggiungere localmente grazie alla componente favonica delle correnti di scirocco anche i 38-40°C.

Le regioni coinvolte saranno essenzialmente quelle meridionali, tuttavia farà caldo anche su buona parte del Centro, soprattutto bassa Toscana, Lazio ed entroterra adriatico dove localmente si potranno raggiungere e talora superare i 30°C.

L'aria calda arriverà direttamente dal Magreb grazie all'approfondimento di una depressione tra la Penisola Iberica e il Marocco che costringerà il fronte sub tropicale africano a puntare verso nord nordest in direzione dell'Italia.

Le temperature saranno in aumento già dal 13 ma il culmine si avrà tra le giornate del 14 e del 15 maggio con strascichi che all'estremo sud potrebbero durare fino al 18 del mese.

Come dicevamo si potrebbero battere alcuni record del passato, in particolare in Sicilia e in Puglia segnatamente al palermitano ed al Foggiano, possibili record anche in Calabria nel Cosentino e forse in Campania nel Beneventano.

La distribuzione delle temperature massime nella giornata di picco dell'ondata di calore potrebbe essere la seguente Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.