Caldo anomalo e sole, ma il weekend cambia tutto: tornano piogge

Clima quasi estivo fino a sabato sull’Italia, poi una perturbazione porterà nuvole, piogge e venti di Scirocco soprattutto al Nordovest e sulle isole.

L’Italia vive una fase dominata dall’anticiclone, con condizioni di tempo stabile e temperature insolitamente elevate, più simili a quelle di maggio che non alla normale climatologia di aprile. Tuttavia, secondo le ultime analisi dei modelli meteo, questo equilibrio è destinato a modificarsi già nel corso del fine settimana, con il ritorno di una maggiore variabilità.

Fino a sabato, il quadro meteorologico resterà in gran parte favorevole, con sole prevalente e solo occasionali passaggi di nubi alte o stratificate, generalmente senza conseguenze significative. Le temperature si manterranno miti o localmente elevate, con valori che potranno raggiungere anche i 26-28°C nelle zone interne del Centro e della Sardegna.

Nelle prossime ore, al Nord, il cielo si presenterà velato con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi e sulla Liguria, dove non si escludono deboli fenomeni isolati. Il Centro sarà interessato da condizioni stabili, con qualche nube sul versante adriatico e velature in aumento tra pomeriggio e sera. Situazione analoga al Sud, dove prevarrà il bel tempo, accompagnato da sporadici annuvolamenti.

La svolta è attesa per domenica, quando una perturbazione in arrivo dalla Francia interesserà il Nordovest, portando le prime piogge su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Parallelamente, un vortice depressionario in risalita dal Nord Africa coinvolgerà la Sardegna, con un progressivo aumento della nuvolosità e precipitazioni a partire dai settori occidentali.

Nel resto del Paese il tempo resterà inizialmente più stabile, ma con cieli sempre più velati e un aumento delle nubi anche lungo la dorsale appenninica, dove nel corso della giornata potranno verificarsi deboli fenomeni locali.

Da segnalare inoltre il rinforzo dei venti di Scirocco, che accompagneranno il cambiamento di scenario, contribuendo a rendere l’atmosfera più umida e dinamica, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori.

Nel complesso, si profila quindi un passaggio da una fase quasi estiva a condizioni più tipiche della primavera, con il ritorno delle piogge e un graduale aumento dell’instabilità, a partire dalle regioni occidentali.