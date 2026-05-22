Caldo anomalo sull’Italia, poi cambia tutto: cosa può succedere nel weekend prossimo

L’anticiclone subtropicale garantirà sole e temperature sopra media fino a metà settimana, ma nel fine settimana potrebbero affacciarsi temporali e aria più fresca sull’Italia intera.
L’anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena meteo italiana anche nei primi giorni della prossima settimana, portando stabilità, sole diffuso e un ulteriore aumento delle temperature. Le ultime proiezioni confermano una fase dal sapore pienamente estivo, con valori termici superiori alla media del periodo almeno fino a mercoledì o giovedì.
Il tempo resterà in prevalenza asciutto su gran parte del Paese, soprattutto al Centro-Nord, dove il caldo tenderà a intensificarsi. In alcune aree interne e di pianura le massime potranno superare agevolmente i 30 gradi, con picchi localmente più elevati. Anche le ore serali risulteranno più miti rispetto alla norma stagionale, segnale di una massa d’aria calda ormai ben strutturata sul Mediterraneo centrale.
La situazione potrebbe però cambiare nella seconda parte della settimana. I modelli probabilistici indicano l’avvicinamento di una saccatura alimentata da correnti più fresche dirette verso l’Europa sud-orientale. Al momento non si tratta di una svolta certa, ma di uno scenario da monitorare con attenzione.
Le ipotesi principali restano tre. La prima, stimata intorno al 40%, prevede che l’instabilità resti ai margini dell’Italia, senza effetti significativi. La seconda, con probabilità vicina al 35%, lascia spazio a deboli infiltrazioni fresche, sufficienti a favorire qualche temporale pomeridiano nelle zone interne e sui rilievi. La terza, meno probabile ma non esclusa, intorno al 25%, ipotizza un peggioramento più marcato, con temporali forti e un calo più evidente delle temperature.
La tendenza più probabile, al momento, resta quindi quella di una settimana inizialmente calda e stabile, seguita da un possibile aumento della variabilità verso il weekend. Le prossime elaborazioni saranno decisive per capire se l’anticiclone manterrà il controllo o se l’Italia dovrà prepararsi a una fase più instabile.