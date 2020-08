Caldo e afa sull'Italia, ma permane rischio improvvisi temporali e grandinate

Un campo di alta pressione si è impadronito delle latitudini mediterranee e di gran parte dell'Europa centrale fino alla Scandinavia, inglobando anche l'Italia e dando luogo a condizioni di prevalente stabilità. A dar manforte all'alta pressione sono correnti calde in risalita dal Nord Africa che innalzano le temperature portandole su valori elevati, spesso superiori ai 35°C al Centro-Nord.

Tuttavia la stabilità anticiclonica sarà disturbata nel corso della giornata dallo sviluppo di nubi cumuliformi lungo le zone di montagna, destinate a sfociare nel pomeriggio in alcuni rovesci o temporali di calore, sia in prossimità delle Alpi che sull'Appennino, localmente di forte intensità.

METEO ITALIA MARTEDÌ.

Al Nord inizialmente soleggiato salvo addensamenti su Piemonte, ovest Emilia e alto Triveneto.

Dal pomeriggio annuvolamenti cumuliformi in intensificazione su zone alpine ed appenniniche con rovesci e temporali in locale sconfinamento serale alla pedemontana, specie piemontese, veneta e friulana, anche grandinigeni.

Al Centro giornata in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa, salvo la consueta variabilità pomeridiana lungo l'Appennino associata a qualche rovescio o locale temporale più probabile sul settore toscano e sul Reatino.

Al Sud in prevalenza soleggiato, ma dal pomeriggio sviluppo di cumuli sulla dorsale appenninica e sulle zone interne della Sicilia associati a qualche rovescio o temporale, più frequente sulla Sila e tra Nisseno e zona etnea, anche accompagnati da grandine, ma in esaurimento serale.

Temperature in lieve aumento al Sud.

METEO ITALIA MERCOLEDÌ.

Giornata simile a quella precedente con tempo inizialmente soleggiato, ma in giornata formazione di diffusi annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Appennino che sfoceranno in rovesci e temporali di calore soprattutto sui rilievi del Nord, seppur qualche fenomeno interesserà anche la dorsale appenninica tra Abruzzo, Molise e Campania.

Temperature in aumento al Centro-Sud e sulle isole.

TENDENZA FINO A VENERDÌ.

L'invecchiamento dell'anticiclone all'altezza dell'Europa centrale e l'avvicinamento della saccatura iberica provocheranno una maggior instabilità su parte del Nord già a partire dalle primissime ore della giornata di giovedì, quando temporali e rovesci saranno già presenti su buona parte di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con fenomeni che in giornata si estenderanno al resto dell'arco alpino.

Nulla di fatto invece al Centro-Sud, sotto l'egida dell'alta pressione africana, con sole prevalente e caldo in aumento.

Anche la giornata di venerdì sembrerebbe essere caratterizzata da altri temporali sulle Alpi, specie diurni, e maggior stabilità altrove, in particolare al Centro-Sud, dove il caldo si intensificherebbe ulteriormente favorendo il raggiungimento di picchi di 40°C sul Tavoliere delle Puglie.